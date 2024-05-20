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Fransa bayraklı kruvaziyer Alanya'ya geldi

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Fransa bayraklı 'L'austral' adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide bulunan turistler, kentte tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.

Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu Fransız 214 yolcu ve 142 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca kentte kalarak tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.

"L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Alışveriş Antalya Alanya Fransa Turizm Güncel Haberler

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