Filistinli doktor, çadırda sağlık hizmeti veriyor

Filistinli doktor Ahmed Cuda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, hastane ve sağlık merkezlerine ulaşma imkanı olmayan hastalara kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda sağlık hizmet veriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze'deki sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hükümetin Medya Ofisinden 3 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 32 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 160 sağlık kurumu ile 126 ambulans hedef alındı, 492 sağlık personeli ise hayatını kaybetti.

Kısıtlı imkanlarla hala hizmet veren hastaneler ise hem saldırılarda yaralananların, hem rutin hastaların hem de yerinden edilenlerin sığındığı mekanlar haline geldi. Saldırılar ve kara harekatı nedeniyle bu hastanelere ulaşma imkanı ise fazlasıyla kısıtlandı.

Tüm bu zorluklara rağmen Filistinli sağlıkçılar halka hizmet etmek için çalışıyor. Bunlardan biri de Filistinli doktor Ahmed Cuda.

Bulunduğu bölgedekilere temel sağlık hizmeti veriyor

Gazze'nin kuzeyinden Refah'a göç eden doktor Cuda bulunduğu yerde insanların hasta olduğunu ve sağlık hizmetinin verildiği yerlere ulaşamadığını görünce harekete geçti.

Küçük bir çadırı muayenehaneye dönüştüren Cuda, burada genç, yaşlı ve çocuk her yaş grubundan hastaya temel sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Başlangıçta ekipman ve tıbbi malzeme bulmakta çok zorlandıklarını kaydeden Cuda, "Bölgedeki hayırseverlerin çabalarıyla bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı da elinden geldiğince bize destek oldu." dedi.

İnsanların tedavi için bir yerden başka bir yere gitmesinin tehlike arz ettiğini belirten Cuda, şöyle devam etti:

"Çadırda verdiğimiz sağlık hizmetiyle bu tehlikeyi minimuma indirmeye çalışıyoruz ancak gelişmiş tedavi yöntemleri ya da tıbbi tetkik gereken vakaları sağlık hizmeti verilen yerlere yönlendiriyoruz."

Bölge sakinleri muayenehaneden memnun

Çadırın kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden bölge sakini bir Filistinli, "Hastanelere gitmek için araç bulmak gerekiyor. Burası bizi çok rahatlattı. İnsanlara temel sağlık hizmeti veriyor. İlaç çok bulunmasa da buraya göç edenlerin ve mahalle sakinlerinin ihtiyacına yetiyor." diye konuştu.

Filistinli, sağlık alanında felaketin yaşandığı bir zamanda böylesi girişimlerin halkın kendisini güvende hissetmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.