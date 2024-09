Filistin Temalı '7 İklim 3 Sada' Konseri Zeytinburnu'nda Gerçekleştirildi

YediHilal Derneği tarafından 2018'den bu yana düzenlenen "7 İklim 3 Sada" konserleri, bu yıl Filistin teması altında gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan konserde, müzik dünyasında Ebu Ratıb olarak bilinen Dr. Muhammed Ebu Ratıb, Şam-ı Şerif Grubu ve Türkiye'den Grup Yürüyüş dinleyicilerle buluştu.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, programda yaptığı konuşmada, "Bugün vicdanların sınandığı büyük bir sınavın içerisindeyiz. Gazze'de su, elektrik, gıda, ilaç yok. Okullar, hastaneler, ambulanslar dahi bombalanıyor. 10 kilometre genişlikteki sınırların içerisinde 2 milyon insan bir ölüm ablukası içerisinde tutuklu kalıyor. Savaşı sadece Gazze'de değil, çevre ülkelere de yayan bir Siyonist İsrail görüyoruz." dedi.

Gazze'de yaşananların tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık olduğunu belirten Paçacı, şöyle devam etti:

"Filistin tüm İslam alemi üzerinde bir sorumluluk, imtihandır. Ülkemizin bütün şehirlerinde 7 Ekim öncesi ve sonrası gerçekleştirdiğimiz gibi Filistin'i gündem etmeye, unutmamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana kadar susmayacağız. Dünya artık Filistin'i biliyor. Dünya artık Filistin'in acılarını yakın takip ediyor. Katil işgalci İsrail'i daha yakından tanıyor."

Paçacı, Filistin adına sergi ve edebiyat dergilerinde çeşitli çalışmalara imza attıklarını aktararak, bu konserle de Filistin halkının yanında güçlü bir şekilde olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan ise bir yıldır bütün dünyanın diz çökmeyen bir Gazze'yi izlediğine dikkati çekerek, "Tonlarla bombalar attılar. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının kat kat üzerinde Gazze'ye bombalar attılar. Ama bütün insanlık olarak teslim olmayan bir Gazze'yi izliyoruz. Hepimiz şaşkınlıkla, ibretle ve elbette iftiharla bu süreci takip ediyoruz. Gazze, bütün insanlığa direnmek ne demek gösterdi. Cihat, iman, sabır, adanmışlık, şehadet nedir, hepimize gösterdi. İşte İslam budur. Hepimiz Kur'an'ın tefsirini, Rasulullah'ın sünnetinin nasıl yaşama aktarıldığını Gazze'de an be an izliyoruz. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Konserde "Çin Bizim, Hindistan Bizim", "Mutlu Şehidin Şiiri", "Allah Yolunda Cihat Et Kardeşim", "İzzetli Gazze'nin Adamları", "Gazze'nin Ablukasını Kaldırın", "Aksa'nın Tufanı" ve "Kudüs Kalbimde"nin arasında olduğu birçok eser seslendirildi.