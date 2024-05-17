Filistin Nekbe'si BM'de anıldı

BİRLEŞMİŞ İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması yüzünden "Büyük Felaket" olarak bilinen Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında anma etkinliği yapıldı.

Ecosoc salonunda, "1948-2024: Devam Eden Filistin Nekbe'si" başlığıyla panel şeklinde yapılan anma programı diplomatları ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Panelde konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, bu yılki anmanın "sürmekte olan Nekbe'nin en korkunç bir zamanına denk geldiğini" belirterek, İsrail'in devam eden saldırıları için "Gazze'deki halkımız sadece yok edilmek veya yerinden edilmek amacıyla kuşatılıyor, bombalanıyor ve aç bırakılıyor." dedi.

Mansour, Filistinliler olarak haklarının ve varlıklarının inkarının devam edildiğine vurgu yaparak, "Filistinlilerin bugün üç seçeneği var; yerinden edilme, boyun eğdirilme ya da ölüm." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin'de ikinci bir Nekbe istediği yönündeki niyetini artık gizlemediğine dikkati çeken Mansour, Filistin halkını yok etmek için yapılan İsrail saldırılarının ve devam eden Nekbe'nin durdurulması çağrısında bulundu.

Mansour, "Filistin, özgürlükçü ve barışsever tüm ulusların simgesi haline gelmiştir. Filistin'in özgürlüğü bir kaderdir, her zaman öyleydi, öyledir ve öyle kalacaktır. Daha fazla geciktirilmemelidir." diye konuştu.

-"(Nekbe) hala halka açık şekilde gerçekleşiyor"

Kanada Queen's Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olan Ardi İmseis de Gazze'ye atıfta bulunarak, "Biz Nekbe'nin 76. yılını anmak için burada bir araya gelip konuşurken, Filistin halkının üç çeyrek asırdır katlandığı bu acı benzersiz şekilde sosyal medya akışlarında tam gerçek zamanlı olarak sergileniyor." şeklinde konuştu.

İmseis, Nekbe'nin yaşanıp bitmiş bir "olay" değil, hala yaşanmakta olan bir "yapı" olduğuna dikkati çekerek, "(Nekbe) hala halka açık şekilde gerçekleşiyor, failleri açıkça amaçlarını itiraf ediyor ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapılmıyor. ABD liderliğindeki az sayıda Batılı devlet ve siyasi elit tarafından aktif olarak destekleniyor." dedi.

Yahudi kökenli ABD'li aktivist ve yazar Phyllis Bennis, 1948'de İsrail'in kurulmasının Filistin'i, dünyadaki ülkelerin sömürgecilikten kurtulduğu bir dönemde bir "sömürge projesi" haline getirdiğine dikkati çekti.

Bennis, "Ve şimdi kesinlikle ABD, bu mevcut kolonyalizm versiyonunun, özellikle ABD tarafından finanse edilen ve silah sağlanan Gazze'de gördüğümüz soykırımın ana sağlayıcısıdır. ABD, askeri yardımlar ve silah transferinin yanı sıra İsrail'e, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmesi karşısında mutlak cezasızlık sağlaması yoluyla bunu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Soykırıma Karşı Doktorlar" adlı kuruluşun kurucularından Dr. Karameh Kuemmerle, "Biz Filistinliler için bu kelime (Nekbe) hiçbir önleme ve tedavi olmaksızın bir hastalık gibi yayılmasına izin verilen bir soykırımdır." diye konuştu.

Panelde Filistinli Şair Zeina Azzam da 1948 Nekbe dönemini yaşamış babası için yazdığı bir şiiri okudu.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'i "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.