FETÖ'nün 'kaset kumpası' davasında sanıklara ceza yağdı

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı. 120 sanıktan 44'ü hakkında 6 yıl 3 aydan 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verildi. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrıldı. 3 sanığın dosyası tefrik edilirken, 2 sanık hakkında da ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.

Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların son savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek, 2,5 yıl süren davada hükmü açıkladı.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır'ın da bulunduğu 46 sanığın dosyası ayrıldı. 3 sanığın dosyasını tefrik eden heyet, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verdi. Mahkeme tutuksuz sanıklardan 14'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.