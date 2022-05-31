ESDD'denin dans Showu büyüledi - Haberler

Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için 106 kişilik ekiple, 16 dalda dans Show düzenleyen Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği, Karşıyakalılara keyifli bir gece yaşattı.

Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezinde düzenlenen Zeybek, Sirtaki, Tango, Flamenko, Zumba, Roman Dans ve halk oyunların yer aldığı dans Show izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği başkanı Hakan Düz, etkinliği üyeleri arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi. "Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için 106 kişilik ekiple, 16 dalda dans Show düzenledik. Üyelerimizle 4 aylık bir çalışma sonucunda hazırladığımız çalışmaları dans Show ile görsel bir şölen yarattık. Kıyafetlerin bir kısmını da dernek üyeleriyle hazırladık. Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği, 5 katlı binası 7 çalışma salonu ile 60 dalda ücretsiz eğitim vererek Türkiye'de bir ilki başardık."

Dans showdaki çocuk gelinler ve tekerlekli sandalye ile ilgili gösteriler sırasında duygular anlar yaşandı.

Başkan Düz, Karşıyaka halkına da biz başardık, sizde başarabilirsiniz diyerek tüm Karşıyaka sakinlerini derneklerine davet etti. Bu sene dans Kulüp'ünü kuran dernek, artık Türkiye ve uluslar arası dans yarışmalarında yer alacak.Tüm gençleri Kulüp'lerinde dansçı olmaya çağırdı.

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