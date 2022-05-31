ESDD'denin dans Showu büyüledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESDD'denin dans Showu büyüledi

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
ESDD'denin dans Showu büyüledi

Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği'nin 106 kişilik dans Show'u seyirciyi büyüledi

Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için 106 kişilik ekiple, 16 dalda dans Show düzenleyen Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği, Karşıyakalılara keyifli bir gece yaşattı.

Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezinde düzenlenen Zeybek, Sirtaki, Tango, Flamenko, Zumba, Roman Dans ve halk oyunların yer aldığı dans Show izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği başkanı Hakan Düz, etkinliği üyeleri arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi. "Üniversite gençlerine burs desteği sağlamak için 106 kişilik ekiple, 16 dalda dans Show düzenledik. Üyelerimizle 4 aylık bir çalışma sonucunda hazırladığımız çalışmaları dans Show ile görsel bir şölen yarattık. Kıyafetlerin bir kısmını da dernek üyeleriyle hazırladık. Egeyi Sevenler Dayanışma Derneği, 5 katlı binası 7 çalışma salonu ile 60 dalda ücretsiz eğitim vererek Türkiye'de bir ilki başardık."

Dans showdaki çocuk gelinler ve tekerlekli sandalye ile ilgili gösteriler sırasında duygular anlar yaşandı.

Başkan Düz, Karşıyaka halkına da biz başardık, sizde başarabilirsiniz diyerek tüm Karşıyaka sakinlerini derneklerine davet etti. Bu sene dans Kulüp'ünü kuran dernek, artık Türkiye ve uluslar arası dans yarışmalarında yer alacak.Tüm gençleri Kulüp'lerinde dansçı olmaya çağırdı.

Bültenler / Güncel

Deniz Baykal Üniversite Karşıyaka Dans Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title