Keçiören'de Deniz Baykal'ın İsminin Verildiği Park Açıldı

Keçiören Belediyesi, Şehit Kubilay mahallesinde 12 bin 700 metre kare alana kurulan ve içinde 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ile spor aletleri olan Deniz Baykal parkını hizmete sundu. Parkın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Baykal'ın Türk siyasetinde hep var olacağını vurgulayarak, 'Mücadeleci, ilkeli ve mütevazi bir siyasetçi. Bu yönleriyle örnek almak lazım' dedi.

Keçiören'de Deniz Baykal'ın isminin verildiği park açıldı

ANKARA Deniz Baykal parkının açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Deniz Baykal ismi Türk milleti var oldukça yaşayacaktır" dedi.

Keçiören'in Şehit Kubilay mahallesinde 12 bin 700 metre kare alana kurulan ve içinde 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ile spor aletleri olan Deniz Baykal parkı vatandaşların hizmetine sunuldu

Parkın açılış töreni Kuran tilaveti okunarak başladı. törende bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türk milleti var olduğu Deniz Baykal isminin hiçbir zaman unutulmayacağını avurgulayarak, "Türk siyasetinde Deniz Baykal ismi hep var olacaktır. Mücadeleci bir siyasetçi. İlkeli bir siyasetçi. Tevazu ve mütevazi bir siyasetçi. Bu yönleriylede örnek almak lazım" diye konuştu.

Parkın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deniz Baykalın oğlu Ataç Baykal ile CHP'nin eski milletvekilleri Zekeriya akıncı ve Yılmaz Ateş'de katıldı.