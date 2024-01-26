Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin Yüzde 90'ı Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı. Spor kompleksi içerisinde yüzme havuzu, okçuluk sahası ve soyunma kabinleri gibi alanlar kullanıma hazır hale getirildi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, TBMM'ye 1973'te Antalya milletvekili olarak girip bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan, 11 Şubat'ta ise hayata veda eden, CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın memleketinde isim verdiği spor kompleksi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Merhum Deniz Baykal'ın adının, memleketi Antalya'da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Deniz Baykal Muratpaşa Antalya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title