Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi Projesine Başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı.

Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Merhum Deniz Baykal'ın adının, memleketi Antalya'da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin oybirliğiyle kabul edilmişti.