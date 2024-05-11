Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen müdürün cinayet öncesi ve sonrası görüntülerine ulaşıldı

Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen müdürün cinayet öncesi ve sonrası görüntülerine ulaşıldı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K'nin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a yönelik silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtta, müdür odasının önünde belindeki silahı çıkarıp içeri giren şüphelinin 4 saniye kaldığı odadan koşarak uzaklaşması ve yaralanan Oktugan'ın duvar kenarına düşmesi yer alıyor. Kayıtta, bir kadının panik halde yardım etme çabası da görülüyor.

7 Mayıs'ta odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan saldırgan Y.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.