Evdeki dağ keçisi boynuzuna 513 bin lira ceza ADIYAMAN'IN Sincik ilçesinde ihbarla bir eve giren ekipler, 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirildi. ADIYAMAN'IN Sincik ilçesinde ihbarla bir eve giren ekipler, 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirildi. Boynuzlara el konulurken, ev sahibine 513 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'ünci Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü'ne, Sincik ilçesindeki bir evde dağ keçisi boynuzu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarla adrese giden ekipler yaptıkları aramada 2 dağ keçisi boynuzu ele geçirdi. Dağ keçisi boynuzuna el konulurken, ismi açıklanmayan şüpheliye 500 bin TL tazminat ve 13 bin lira idari para cezası uygulandı. Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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