Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kayapınar Mahallesi yakınlarında önceki gün iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Hasan V. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay Fahrettin Kıymaz (36) idaresindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan V'nin kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada, Fahrettin Kıymaz olay yerinde ölmüştü. Aynı araçta bulunan Menderes Şimşek (45), Mehmet Ali Okay (17), Ahmet Diler (28) ile Abdulkadir Komrat ise yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan V. Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Güncel AA / Emrah Yaşar Münir Karaloğlu Avrupa Birliği Eskişehir Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.