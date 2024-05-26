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Eskişehir'de Narkotik Polisi Anne Projesiyle 2 Bin 391 Kişiye Bilgilendirme Yapıldı

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Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Narkotik Polisi Anne Projesi ile 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konularıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Eskişehir'de, Emniyet Müdürlüğünün "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Müftülüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde 2 bin 391 kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Müftülüğü arasında "Toplumun Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalığının Artırılması" protokolü yapıldığı belirtildi.

Protokol kapsamında 27 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan yetişkin kuran kurslarında eğitim alan anne ve anne adaylarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerce 37 oturum düzenlendiği belirtilerek, "Narkorehber Eğitim Faaliyetleri" kapsamında 2 bin 391 kişiye uyuşturucu madde konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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