Eskişehir'de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu Açıldı

Eskişehir Valiliği ile iş adamı Avni Ongurlar tarafından imzalanan protokol kapsamında Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Avni Ongurlar tarafından annesi merhum emekli öğretmen Hacı Hatice Ongurlar anısına yaptırılan 32 dersliğe sahip okulun açılış programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende, eğitime devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin de yatırım yapmasının önemine işaret ederek, iş insanlarının eğitim alanında rol almalarını kıymetli olduğunu söyledi.

Eğitimin tüm toplumun seferberlik ruhuyla hareket ederek kazanacağı bir dava olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerimizin katkılarıyla Eskişehir eğitimde daha iyi bir noktaya taşınmıştır. Eskişehir ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamasında iyi bir konumdadır. Eğitim cehaletten, geri kalmışlıktan, bilimsel ve kültürel esarette kurtuluş demektir. Öyle ki 'Ongur' kelimesi de 'kurtuluş' demektir. Ongurlar ailesinin sunduğu katkı bir bakıma çocuklarımızın kurtuluşuna destek olacaktır. Her çocuk biriciktir ve yücedir. Her çocuk bizim geleceğimiz, güvencemiz ve ikinci yüzyılımıza emanetimizdir. Okullarımız bizi biz yapan değerlerin öğretildiği yerlerdir. Okullar her şeyden önce en yüce değer olan insanlığın, insan olmanın, sevginin öğretildiği yerlerdir. İlimiz eğitimine maddi manevi destekte bulunan, sosyal sorumluluğu görev edinen, çocuklarımızın eğitimine katkı sunan kıymetli hayırseverlerimizin varlığı bizlere daima güç vermektedir."

"Eskişehir'imize 23 yılda 202 okul, 3 bin 209 derslik kazandırdık"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da çocukların zihin ve duygu dünyalarını geliştirecek eğitim kurumlarının bir topluma yapılmış en kıymetli yatırım olduğunu vurguladı.

En değerli yatırımın eğitim olduğuna dikkati çeken Gürcan, şunları dile getirdi:

"Bizim 23 yıllık iktidarımızda eğitim alanında attığımız adımlar sadece bir hükümet politikası değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma hamlesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yurdumuzun her köşesine eğitim hizmetini ulaştırmak için gece gündüz çalışmak evlatlarımıza ve milletimize duyduğumuz bu sorumluluğun eseri oldu. Siyasi hareketimiz her dönem 'eğitim varsa kalkınma vardır' gerçeğini bu inançla kurguladı, politikalarını insanı merkeze alarak belirledi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, hiçbir çocuğumuzun eğitimden mahrum bırakmamak öncelikli hedeflerimizdendi. Eskişehir'imize 23 yılda 202 okul, 3 bin 209 derslik kazandırdık. Bütün bu kazanımlar ışığında Eskişehir'imize dün olduğu gibi ilerleyen dönemlerde daha çok hizmet getireceğimize inancım tam."

Bugünün yeni başarılar için milat olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise "Eskişehirli olup şehrine böyle değerli bir eser kazandırmak herkese nasip olmaz, Allah bunu Avni Ongurlar'a nasip etti. Buranın sadece bir bina değil, gençlerimizi çağdaş geleceğe hazırlayacak çok önemli bir eğitim yuvası olmasını diliyorum. Bu yuvadan nice sanat insanları, kültür insanları, bilim insanları yetişsin ve Türkiye'nin geleceğine yön versinler. Bu güzel bağışı için değerli iş insanı Avni Ongurlar'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ismini verdiği değerli annesi Hatice Ongurlar'a rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, Avni Ongurlar'a hediye takdim etti.

Eskişehir Müftüsü Muharrem Gül'ün dua ettirmesi ve kurdele kesimiyle sona eren programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Ongurlar ailesinin mensupları katıldı.