Erzurum Veysefendi İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım İçin Pazar Kurdu

İSRAİL'in katliam yaptığı Filistin'e maddi destekte bulunmak isteyen Erzurum Veysefendi İlkokulu öğrencileri, okulda pazar kurup, alışveriş yaptı. Sınıf öğretmeni Ayşe Öztürk, " Filistin'e destek için okulumuzda kermes hazırladık. Veli, hayırsever ve öğretmenlerin yardımlarıyla alınan kasa kasa meyve, yaş ve kuru pasta ile tatlılar okuldaki öğrenciler tarafından pazar havasında yine öğrencilere satıldı" dedi.

Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yardımlaşma ve dayanışma etkinliğinde ' Filistin yanındayız' sloganıyla okulda pazar kurdu. Tezgah başına geçen öğrenciler, ürünleri sattı, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yaptı. İlkokul öğrencileri, aileleri, hayırsever iş insanları ve öğretmenlerinin hazırladığı ürünleri okul pazarında satışa sunuyor. Projeye, öğretmenler ve diğer öğrenciler de ilgi gösteriyor. Meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra pasta, börek ve tatlı satışının da yapıldığı alışverişten elde edilen gelir, Filistin halkına gönderilecek.

'BESLENME SAATİNDE KARNIMIZI DOYURUYORUZ'

Veysefendi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Kaan Alsancak, "Okulumuzda Filistin'e yardım için pazar kurduk. Burada satış yaparak Filistin halkı için para topluyoruz. Okul pazarına her gün elma, armut gibi meyveler alıp getiriyoruz. Bizler okuldaki beslenme saatinde hep buradan aldıklarımızla karnımızı doyuruyoruz. Bu kampanya benim bile hoşuma gitti. Bazen satıcı bezen de alıcı oluyoruz. Tabii cebimizdeki paraya göre alışveriş yapabiliyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ HAYATI ÖĞRENİYOR'

Öğrencilerin iyilik yapmayı ve hayatı okuldaki pazarda, yaşayarak öğrendiğini belirten sınıf öğretmeni Ayşe Öztürk, projenin olumlu sonuçlar verdiğini anlattı. Beklenenin çok üzerinde para toplandığını söyleyen Öztürk, "Okulumuzda 1 haftayı kapsayacak bir pazar havasında kermes programı düzenledik. Kermeste her gün 2 sınıfın velileri, öğretmenler ve hayırsever iş insanları tarafından alınan ürünler satışa sunuluyor. Okulumuz gelir seviyesi düşük bir semtte olduğu için açıkçası fazla beklentimiz yoktu. Ama kermes süresince çok aktif katılım sağlanması bizi çok şaşırttı ve mutlu etti. Bu arada çocuklar pazar sayesinde hayatın içinde yaşıyor gibi. Kimi aldığı ürünü satmaya çalışıyor, kimi pazarlık yapıp daha ucuza almak istiyor, kimi de parasına göre yiyecek bir şeyler bakıyor. Alımından satımına kadar her şeyin içinde olan çocuklarımız bir taraftan Filistin'e yardım ederken, bir taraftan da parasına göre alışveriş yapıp, bir pazarcı gibi ürününü sergileyerek satıp hayatı öğrenmiş oluyor. Öğrencilerimizle birlikte Filistin için maddi manevi desteğimizi bütün kalbimizle sunuyoruz. Okulumuzca, öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımız, velilerimiz, hepimiz her koldan sımsıkı sarılarak bu kermesi ve yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.