Erzincan İliç'teki maden faciasında tartışma yaşandı

(ANKARA)- TBMM Genel Kurulu'nda Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasında toprak altında kalanları arama çalışmaları ile ilgili DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, facianın meydana geldiği sahada cansız bedenleri kayıp olan işçilerin değil liç yığının içindeki altının arandığını savundu. AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı'nın "Buradan bir siyasi kazanım beklentisi olmaksızın bu çalışmaları titizlikle yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum" sözlerine Kordu, "Sorumlulukları var, böyle savunma psikolojisiyle cevap vermesinler" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, gündem dışı söz alarak İliç'teki maden kazasıyla ilgili konuşma yaptı. Kordu, geçen hafta İliç Komisyonu'nun bölgede yaptığı incelemelere işaret ederek, burada soru sordukları yetkililerin sorumluluk almadığını ve herkesin sorumluluğu birbirine yüklediğini söyledi.

Kordu, şöyle konuştu:

"Orada zihniyet şu, İliç'te maden ocağındaki belli denetimsizlikleri açığa çıkartarak, bu maden çalışmaya nasıl devam eder, bu felaket nasıl devam eder... Hala altın peşindeler çünkü, öğretim üyesi de açıkladı, 'Orada akan liç sadece liç değildir, içinde altın var' denildi. Dolayısıyla o liç şu an pek çok kamyonla ve kepçeyle 'ana mermer ocağı' denilen yere yığılmış durumda. 'İşçileri arıyoruz', diyerek çalışmaları yürütmekteler ama asıl derdin altın olduğu çok açık bir gerçektir. Fırat'ın hemen yanı başında olan ve temiz su varlığının olduğu bu bölgede liç geçici bir yere taşınırken, gözlem kuyularının liç yığınının altında kaldığı Komisyon'da söylendi. Yine, orada İTÜ Jeoloji Mühendisliğinden İrfan Yolcubal yığın liçin yer altı sularını etkileyip etkilemediğini henüz bilmediklerini çok açık söyledi.

Bu sorumluluğu yüklenmeyen Bakanlıklar, altın madenlerine hala onay vermeye devam ediyorlar. Kapitalizmin kar hırsıyla madenler, doğamız, çevre sömürülmeye devam ediyor. Orada bir ekokırım, insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Fırat Nehri Basra Körfezi'ne kadar zehirlenmeyle çok açık karşı karşıya. Numunenin hangi standartlarda alındığı belli değil. Orada maden ocağı faaliyetleri durdurulmalıdır. Siyanürle ağır altın madenciliği yapan işletmelere ruhsat verilmemelidir. Ruhsat iptal edilmelidir."

"SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Kordu'nun konuşmasının ardından AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, İliç Komisyonu'nun üyesi olduğunu belirterek, "Henüz bu araştırma neticelenmemiş, dolayısıyla bu kazanın meydana gelme sebepleri tam olarak ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla hem milletimizi yanıltmamak hem yanlış bir kanaate ulaştırmamak, bir de buradan bir siyasi kazanım beklentisi olmaksızın bu çalışmaları titizlikle yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şundan milletimiz müsterih olsun, kazayla ilgili kafalarda tek bir soru işareti kalmayıncaya kadar sorumluları ortaya çıkaracağız" dedi.

DEM Parti'li Kordu söz alarak "Neden cevap verildi bilmiyorum. Sayın Milletvekili Komisyonda da böyle çok yapıyor, söz alınca arkadan niyeyse bir savunma psikolojisiyle sürekli cevap verme gereği duyuyor. Acaba iktidar vekili diye mi böyle yapıyor bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"BUNLAR, AK PARTİ VE YANDAŞLARININ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇIKAN YASALARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kordu, şunları söyledi:

"Açık beyan var, üstelik daha ileri giderek deprem kuşağı olmadığını, oranın deprem fay hattında olmadığını söylediler. Biz burada kamuoyuyla, halkımızla, Meclisle bu bilgileri paylaşıyoruz. Buna ilişkin böyle savunma psikolojisiyle cevap vermenin bir anlamı yok. Buradan çıkan yasalarla bu yapılıyor, AK Parti ve yandaşlarının öncülüğündeki çıkan yasalarla gerçekleştiriliyor. Sorumlulukları var, böyle savunma psikolojisiyle cevap vermesinler lütfen."

AKP'Lİ Karslı ise maden sahasında bir faaliyet olmadığını, buna sahaya inerek baktıklarını kaydetti. Karslı, " 'Cenazeler araştırılmıyor, altın çıkarılıyor' dediniz. indik, baktık, orada faaliyet yok" karşılığını verdi.