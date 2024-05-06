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Elazığ'da 425 Kilogram Gümrük Kaçağı Tütün Ele Geçirildi

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Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 425 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracında kaçak tütün bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin aracında yapılan aramada gümrük kaçağı 425 kilogram kaçak tütün bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 425 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracında kaçak tütün bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada gümrük kaçağı 425 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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