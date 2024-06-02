Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı?

Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? araştırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarının asgari ödeme yapmamaları durumunda kartlarının kapatılmasına yönelik son durum haberimizde yer almaktadır. Peki, Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı?

KREDİ KARTININ ASGARİ ÜCRETİ ÖDENMEZSE KART KAPANACAK İDDİASI DOĞRU MU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarının asgari ödeme yapmamaları durumunda kartlarının kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışma veya düzenleme yapmamıştır.

Yönetmelik gereği, bir takvim yılı içerisinde toplam üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır. Bu tür kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamamaktadır ve kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır.

Kredi kartı sahipleri, asgari ödemelerini zamanında yaparak kartlarını kullanmaya devam edebilirler. Ancak, asgari ödeme tutarının üst üste üç kez ödenmemesi durumunda kartın nakit ve mal/hizmet alımına kapatılabileceği unutulmamalıdır.