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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri, terör örgütü FETÖ üyesi olan 5 kişiyi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesini yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Jandarma Edirne Yargı Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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