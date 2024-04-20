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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Edirne'de aralıklarla görülen sağanak yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oluyor. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, polis ekipleri trafikte önlem alıyor.

Edirne'de aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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