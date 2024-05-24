Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Edirne'de yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Havsa'daki denetimlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 40 gram skunk, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.