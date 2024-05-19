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Edirne'de depodan hırsızlık şüphelileri yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesinde bir depodan elektrik kablosu ve su borusu çaldığı öne sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçeye bağlı Karaincirli köyünde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri iki şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı. Otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir depodan elektrik kablosu ve su borusu çaldığı öne sürülen iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karaincirli köyünde bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, tespit ettikleri iki şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Enez Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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