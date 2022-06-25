Dünyanın en derin batığı bulundu

Filipinler'de Samar açıklarındaki ABD gemisine ait enkazın bugüne kadar bulunan en derindeki gemi enkazı olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD donanmasına ait "USS Samuel B Roberts" gemisinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinlerin Samar açıklarında battığı belirtildi.

Deniz seviyesinin yaklaşık 7 kilometre altındaki kalıntılar, şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı olarak kayıtlara geçti.

ABD ile Japonya donanmasının karşı karşıya geldiği Samar Muharebesinde hasar alan geminin, gövdesinde top ve kurşun izleri olduğu aktarıldı.

Samuel B Roberts'in 224 kişilik mürettebatı bulunuyordu. Mürettebattan 120 kişi 50 saat boyunca kurtarma botlarına tutunarak hayatta kalmayı başarmıştı.