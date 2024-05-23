Drexel Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri Kampı Dağıtıldı
ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Drexel Üniversitesi'nde rektörün, Gazze'yle dayanışma için kurulan kampın dağıtılması için polis çağırma kararının ardından Filistin'e destek veren göstericiler buradan ayrıldı.
ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Drexel Üniversitesi'nde rektörün, Gazze'yle dayanışma için kurulan kampın dağıtılması için polis çağırma kararının ardından Filistin'e destek veren göstericiler buradan ayrıldı.
Drexel Üniversitesi Rektörü John Fry, polisin ve kampüs içindeki güvenlik güçlerinin Filistin destekçilerinin kurduğu kampı sonlandırmak için çağrıldığını açıkladı.
Kampın "izinsiz" kurulduğunu savunan Fry, bunun "sona ermesi gerektiğini" ifade etti.
Kampüse gelen polisin alanı terk etmelerini söylemesinin ardından Filistin destekçileri, eşyalarını toplayarak kamp kurdukları alandan ayrıldı.
Drexel Üniversitesi'nde 18 Mayıs'ta Gazze ile dayanışma için kamp kurulmuştu.
Kamp kuran yaklaşık 75 Filistin destekçisi, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyordu.
Üniversite Rektörü Fry, "ırkçı, antisemitik veya Müslüman karşıtı söylemlere" tolerans göstermeyeceklerini ve müdahaleye hazır olunacağını söylemişti.