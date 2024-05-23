Üye Girişi
Haberler

Drexel Üniversitesi'nde Filistin Destekçileri Kampı Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Drexel Üniversitesi'nde rektörün, Gazze'yle dayanışma için kurulan kampın dağıtılması için polis çağırma kararının ardından Filistin'e destek veren göstericiler buradan ayrıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Drexel Üniversitesi'nde rektörün, Gazze'yle dayanışma için kurulan kampın dağıtılması için polis çağırma kararının ardından Filistin'e destek veren göstericiler buradan ayrıldı.

Drexel Üniversitesi Rektörü John Fry, polisin ve kampüs içindeki güvenlik güçlerinin Filistin destekçilerinin kurduğu kampı sonlandırmak için çağrıldığını açıkladı.

Kampın "izinsiz" kurulduğunu savunan Fry, bunun "sona ermesi gerektiğini" ifade etti.

Kampüse gelen polisin alanı terk etmelerini söylemesinin ardından Filistin destekçileri, eşyalarını toplayarak kamp kurdukları alandan ayrıldı.

Drexel Üniversitesi'nde 18 Mayıs'ta Gazze ile dayanışma için kamp kurulmuştu.

Kamp kuran yaklaşık 75 Filistin destekçisi, üniversitenin İsrail'le bağlantılı yatırımlarının durdurulmasının yanı sıra Gazze'de kalıcı ateşkes talep ediyordu.

Üniversite Rektörü Fry, "ırkçı, antisemitik veya Müslüman karşıtı söylemlere" tolerans göstermeyeceklerini ve müdahaleye hazır olunacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Pennsylvania Filistin Gazze Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 23 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı? ÖSYM YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS YER SORGULAMA EKRANI İnci Taneleri CANLI izle! 23 Mayıs Nisan İnci Taneleri 16. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! #128250 Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları! Buz Yolu ne zaman nerede çekildi? #128250
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title