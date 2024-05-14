Dörtyol'da depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinliğe 110 çocuk katıldı ve çeşitli oyunlar oynandı. Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, etkinliklerin çocukların psikolojisine fayda sağladığını belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 110 çocuk katıldı.
Şenlikte farklı renklerdeki uçurtmalarını havalandıran çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.
Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, depremzede çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların psikolojisine fayda sağladığını söyledi.