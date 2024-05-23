Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Dolu sonrası yerler beyaz örtüyle kaplandı, tarım arazileri zarar gördü

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde dolu şeklinde yağdı. Yerlerin beyazlaştığı bölgede tarım alanları hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehir genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu. Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ederken, şehrin yüksek kesimlerinde ise dolu etkili oldu. Yeşil alanların bembeyaz olduğu Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde tarım alanlarında hasar meydana geldi.