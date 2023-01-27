Doktor balıkların kurtuluşu mahkemenin vereceği karara bağlı

Sivas'ın Kangal ilçesinde maden tehdidi altındaki dünyaca ünlü doktor balıkların kurtuluşu Sivas İdare Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde maden tehdidi altındaki dünyaca ünlü doktor balıkların kurtuluşu Sivas İdare Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı.

Sivas'ın Kangal İlçesini Bakırtepe mevkiinde altın madeni işleten Koç Holding'e bağlı Demir Export firması daha öncede ayrıştırma işleminde siyanür kullandığı ve içme suyuna arsenik karıştırdığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Firma şimdide dünyaca ünlü doktor balıklara zarar verecek faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gündemde.

Kangallılar endişeli

2015 yılından bu yana bölgede altın çıkartan ve ayrıştırmada siyanür kullanan Firma, geçtiğimiz yılarda kapasite artırımına giderek yeni ocaklar açmaya karar verdi. Açılacak ocakların dünyaca ünlü doktor balıkların bulunduğu Kalkım kaplıcalarına yakın olması, altın çıkartma faaliyetlerinde gerçekleştirilecek patlatmaların oluşturacağı yer altı çatlaklarında kaplıca suyuna zarar verebileceği endişelerine neden oldu. Yer altında oluşacak çatlakların suyun ve balıkların kaybolmasına neden olabileceği, telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olunabileceği ileri sürüldü.

Doktor balıkların ve çevredeki su kaynaklarının korunmasını isteyen bölgedeki 39 çevre gönüllüsü köy sakini bölgeyle ilgili verilen Çevre Etki Değerlendirmesi olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Sivas İdare Mahkemesine dava açtı. Bugün davanın 3. duruşması görüldü.

Bilirkişi "zarar verir" dedi

Bugün Sivas İdare Mahkemesi'nde 3'üncüsü görülen karar duruşmasında bilirkişi raporu değerlendirildi. Olay yerinde yapılan keşfin ardından görülen bu duruşmada, bilirkişilerin görüşlerine göre maden faaliyetlerinin doktor balıklara ve diğer su kaynaklarına zarar verebileceği, keşif sırasında talimatlara aykırı olan kamyonların üzerinin açık olduğunun gözlendiği, çevrede tespit edilen kirliliğin normal seviyenin üzerinde olduğu ortaya konuldu. Mahkemenin vereceği kararın taraflara yazılı olarak bildirileceği belirtilerek duruşma tamamlandı. İlerleyen günlerde açıklanacak kararın doktor balıkların güvenliğini etkilemesi bekleniyor.

"Tedbir alınmazsa çok geç olacak"

Duruşma sonrası açıklama yapan davanın taraflarından çevre gönüllüsü Hüsnü Engin, tedbir alınmazsa doktor balıklar için çok geç kalınabileceğini belirterek, "Köyümüzün yakınlarına Koç Holdinge ait demir madeni şantiyesi vardı. Oranın mağduriyetlerini hala yaşıyoruz. Bu sefer de köy yakınlarında altın madeni ile ilgili sorunlar oluşmaya başladı. Oradaki maden Kalkım köyünün doktor balıklarını ve Çetinkaya gibi çevre köylerin sularını etkiliyor. Maden çalışmaları hızla devam ediyor, hiç izin beklemeden başladılar. Sondajlar var makine çalışmaları var. Böyle giderse çok yakında herkes haberini alacak, Kalkım köyünde balıklara giden su da kesilecek ve Çetinkaya'nın suyu da gidecek. O zaman insanlar 'Biz ne yaptık' diyecek ama olan da olmuş olacak. Biz bunu elimizden geldiğince önlemeye çalıştık. Defalarca gelip gittik, görevimizi yaptık fakat hiçbir şekilde etkili olmuyor. Mahkemeden karar bekleniyor, heyet bizi dinledi ve karar tebliğ edilecektir dedi. Biz olumlu karar bekliyoruz, umarım olumlu bir karar çıkar ve sularımız kurtulur. Mahkemede yöre halkı her yönüyle sorunlarını dile getirdi, bu çalışmaların suları bitireceğinden bahsettiler. Çünkü çalışmaların olduğu yer su havzası ve bu çalışmaların su havzasını bitireceğini anlatamaya çalıştılar. Mahkeme heyeti dinledi. Kararın gelmesini bekliyoruz, temennimiz karar bizden yana olur ve su havzalarını kurtarırız" dedi.