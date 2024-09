Doğa Savunucuları Reşit Kibar İçin Eylem Yaptı

Haber-Kamera: Hakan KAYA

İSTANBUL- İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen doğa savunucuları, Artvin'de doğa talanına karşı çıkan köylülere açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "Mücadelemiz hiçbir yerde eksilmeyecek, dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşınızda duracağız. Güvendiğiniz siyasi iktidar, onun işbirlikçileri, iş makinalarınız, silahlarınız coplarınız ve kalkanlarınızla yaşam alanlarımızdan defolup gideceksiniz" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ve İstanbul Doğa Savunmaları, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde "orman parkı projesi" kapsamında yapılacak ağaç kesimine karşı çıkan yurttaşların üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için Kadıköy Meydanı'nda bir araya geldi.

Ortak basın açıklamasını okuyan İstanbul Doğa Savunmaları'ndan Bulut Can Okuduncu, "Bugün burada aynı zamanda Cankurtaran halkının iradesine, emeğine ve doğasına yöneltilen saldırıya karşı birlikte direneceğimizi söylemek için toplandık. Hepimiz biliyoruz ki bu saldırı, sermayenin ve onun işbirlikçilerinin, memleketin her bir karış toprağını parsel parsel satmak, yağmalamak için bizim yıllardır verdiğimiz doğa ve yaşam savunuculuğu mücadelemizi bastırmak için giriştiği yeni bir hamledir" dedi.

"Her ağacı tek tek savunacağız"

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Okuduncu, "Doğamızı, ormanlarımızı, her ağacı tek tek savunacağız. Mücadelemiz hiçbir yerde eksilmeyecek, dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşınızda duracağız. Güvendiğiniz siyasi iktidar, onun işbirlikçileri, iş makinalarınız, silahlarınız coplarınız ve kalkanlarınızla yaşam alanlarımızdan defolup gideceksiniz. Bizler İstanbul Doğa Savunmaları olarak bu mücadelenin sadece bir çevre mücadelesi olmadığını biliyoruz. Bu, aynı zamanda yoksul köylünün, işçinin, emekçinin, yani halkın onurunu, yaşamını, doğasını savunma mücadelesidir" şeklinde konuştu.

"Reşit Kibar'ın mücadelesi hepimizin mücadelesidir"

"Sermaye güçleri, halkın emeğine, doğasına ve yaşamına göz dikmiş durumdadır" diyen Okuduncu, açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ancak unutmamalıyız ki, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Gezi'den bu yana on yıllardır HES'lere, JES'lere, yağma ve talan politikalarına karşı direnen bir halkın mücadelesi, Reşit Kibar'ın mücadelesi, tam da bu yüzden hepimizin mücadelesidir; onun uğruna can verdiği, sermaye işbirlikçilerine peşkeş çekilen bu ormanlar hepimizin savunması gereken ormanlardır. İstanbul'dan başlayarak Kuzey Ormanlarını ve memleketin her karış toprağını, suyunu, havasını Reşit Kibar gibi savunmaya devam edeceğiz."