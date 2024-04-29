E-devlet evlilik kredisi şartları nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl başvurulur?

Evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan çiftlere düğün masraflarını karşılamaları veya yeni bir ev satın almaları için mali destek sağlar. Bu kredi başvurusu için gereken belgeler ve koşullar, kredi veren kuruluşun politikalarına ve finansal düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ülkemizde evlilik kredisi alabilmek için bazı belgeler ve koşullar aranır. Bundan dolayı, evlilik kredisi e-devlet şartları nelerdir, 150 bin TL evlilik kredisi nasıl başvurulur ve evlilik kredisi en fazla ne kadar sorularının yanıtları önem kazanır. E-devlet evlilik kredisi şartları nelerdir?

DEVLETTEN EVLİLİK YARDIMI NASIL ALINIR?

Evlilik kredisi, evlenme masraflarını karşılamak isteyenlere finansal anlamda destek olmak için verilir. Bu kredi, genellikle yeni bir hayat kurmak isteyen çiftlerin evlenme töreni, düğün masrafları veya yeni bir ev satın almak gibi önemli harcamalarını karşılamak amacıyla verilir. Bu krediyi almak isteyen çiftlerin sunması gereken belgeler ise şu şekilde:

Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı: Başvuru sahiplerinin kimliklerini doğrulamak için resmi kimlik belgesi.

Gelir Belgesi ve Kredi Risk Raporu: Başvuru sahiplerinin gelir düzeyini belgelemek için maaş bordrosu, gelir vergisi beyannamesi, banka hesap özetleri veya işveren tarafından düzenlenmiş bir gelir belgesi gibi belgeler sunulmalıdır.

Çalışma Durumu: Başvuru sahiplerinin çalışma durumunu belirten belgeler, örneğin işyeri kaydı veya SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) dökümleri.

Adres Bilgileri: Başvuru sahiplerinin ikametgahını kanıtlayan belgeler, örneğin son fatura ödemeleri veya tapu kayıtları gibi belgeler.

Evlenme Belgesi veya Nişan Tarihi: Bazı bankalar, evlenme niyetini göstermek için nişan tarihini veya evlilik planlarını belgelemenizi isteyebilir.

Bu belgelerin yanı sıra, başvuru sahiplerinin kredi geçmişi ve kredi skoru da değerlendirilir. Başvurunun onaylanması veya reddedilmesi, başvuru sahiplerinin finansal durumuna, gelir düzeyine ve kredi geçmişine bağlıdır. Başvurusu onaylananlara ise 48 ay vadeli olmak üzere 2 yıl geri ödeme talep edilmeksizin 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

-18-29 yaş arasında olmak ve henüz 30 yaşından gün almamış olmak.

-6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa dışında taşınmaz bir mal sahibi veya hissedarı olmamak.

-Çiftlerden her iki tarafın da son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ile son aya ait gelirleri, 2 asgari ücretten fazla olmaması.

-Başvuru tarihinden itibaren resmi nikah tarihine minimum 2 ay ve maksimum 6 ay kalmış olmak.

-Bakanlık tarafından verilen evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılacağına dair taahhütte bulunmak.