TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadına ne oldu? Tutuklandı mı?

Bursa'da "Karagül" kullanıcı adıyla TikTok canlı yayını açan ve yayın sırasında kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırış etmeyen kadınla ilgili harekete geçildi. Bursa polisi tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı. Peki, TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadına ne oldu? Tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Bursa'da 177 bin takipçisi bulunan ve "Karagül" ismiyle TikTok yayını açan M.C. isimli bir kadın yayın esnasında kafasını odanın kapısına çarpan oğlunun kanlar içinde kalmasına aldırmadan yayına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan kadın tutuklandı.

ANNE TUTUKLANDI MI?

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan M.C.'nin daha önce de 7 yaşındaki kızını dövdüğü, rahat canlı yayın yapabilmek adına oğlunu banyoya kilitlediği ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.