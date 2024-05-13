Diyarbakır'da Yaralı Kuşlara Rehabilitasyon Merkezi

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, ateşli silah yaralanması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uçma yetisini kaybeden göçmen ve yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Şahin, kartal, puhu, atmaca, delice, kara leylek, flamingo ve leyleklerin de bulunduğu yüzlerce kuş, Afrika, Avrupa ve Asya'yı kapsayan göç yolu üzerinde yılın farklı mevsimlerinde ateşli silah yaralanması, araç çarpması, elektrik çarpması gibi nedenlerle yaralanıyor.

Doğada yaralı bulunan yaban kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.

Uzman veteriner hekimler ve cerrahlarca, kanatları uçmaya elverişli olmadığı için ampute edilen kuşlar, merkezde sağlanan rehabilitasyonla hayata bağlanıyor.

Merkez, yılan kartalı, puhu, kızıl şahin, peçeli baykuş, leylek, kara leylek ve leylek türleri başta olmak üzere ampute edilmiş yaklaşık 70 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, AA muhabirine, Anadolu'nun sulak alanlarıyla binlerce yıldır kuşların göç yolları üzerinde olduğunu belirtti.

Kuşların göç yolculuğunda çeşitli nedenlerle yaralandığını anlatan Kaya, "Daha çok ateşli silahla yaralanmalara maruz kalıyorlar. O yaranın üzerine ampute durumu çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu hayvanlar doğa zincirinin önemli bir parçası. Uzun vadede baktığınızda büyük tahribatlar oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Normal koşullarda yaban hayatında yaralanan canlıların merkezde tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirten Kaya, aynı şansa sahip olmayan bazı göçmen kuşların kanatlarında ağır yaralanmalar meydana geldiğini söyledi.

Kaya, "Kuşlar, bize getirildiğinde kanatları iyileşemeyeceği için veteriner hekimlerimizce ampute ediliyor. Artık burada kalıyorlar çünkü bu hayvanlar doğada hayatını idame edemez." dedi.

Eksilen her bireyin popülasyonda önemli bir kayıp olduğunu ifade eden Kaya, bu nedenle her bir göçmen kuşun özenle korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Havai fişek uyarısı

Göçmen kuşlar üzerine bölgede 20 yılı aşkın süredir çalışma yürüten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç da Dicle Vadisi'nin sunduğu imkanlardan dolayı göçmen kuşlar için doğal park ve kuş cenneti olma özelliği taşıdığını söyledi.

Mevcut zenginliğin korunması için herkese büyük iş düştüğünü vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Buradan yüzbinlerce kuş ve onlarca tür geçer. Yırtıcılar, turnalar, balıkçıllar Dicle Vadisi'ni göç yolu üzerinde kullanırlar. Buralarda dinlenme ve besin bulma şansı var. Bilinçli avcı bu tür öldürme ve yaralamalara girmez, leylekleri, flamingoları ya da yırtıcıları vurmaz. Bunları bilmeyenler cehaletten yapar. Bunlar tüketilen türler değil. Böylesi türlere müdahale göç yolları üzerinde rotaların değişmesine neden olur."

Havai fişeklerin de kuşlara zarar verdiğini dile getiren Kılıç, vatandaşları göçmen kuşlara zarar verenleri yetkililere bildirmeleri konusunda duyarlı olmaya çağırdı.