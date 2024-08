Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'de yaşananları görüyoruz. Burnumuzun dibinde, gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Yüreklerimiz yanıyor. Yardımlarımız, boykotlarımız devam ediyor, etmesi gerekiyor. Boykota çağırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın başkanlık ettiği, il, ilçe müftüleri ile il müftü yardımcılarının katıldığı çevrim içi toplantı, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, konuşmasında, dünyanın tarihin en zor süreçlerinden birini yaşadığını, savaşlar, işgaller, bunalımlar ve umutsuzluğun tüm insanlığı adeta kuşattığını belirtti.

Erbaş, "Gazze'de yaşananları görüyoruz. Burnumuzun dibinde, gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Yüreklerimiz yanıyor. Yardımlarımız, boykotlarımız devam ediyor, etmesi gerekiyor. Boykota çağırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Zalimlerin, işgalcilerin yaptıkları katliamı, soykırımı haykırmaya devam edeceklerini, bundan uzak durmalarının mümkün olmadığını aktaran Erbaş, bugün dünyanın en az 40 bölgesinde terör, anarşi, kaos, vekalet savaşları ve fiili çatışmaların bulunduğunu kaydetti.

Erbaş, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerinde yaşayan insanların bile envaiçeşit zulme, kötülüğe ve hukuksuzluğa maruz kaldığını belirterek, "Bakmayın onların kendilerini çok medeni bir devlet olarak gösterdiklerine, içine girdiğimiz zaman ne facialar, ne acılar yaşandığını görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlığın bugün, huzur, hukuk, güven, umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzere olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli değişim içinde, heyecanlı cümleler ve büyük vaatlerle yola çıkanlar bütün insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum etmişlerdir. Bu durumun en temel sebebi ise insani, ahlaki ve evrensel değerlerin ötelenmesi, çürütülmesi ve yok sayılmasıdır. Yani bugün insanlığın bireysel, sosyal, siyasi, iktisadi, çevresel alanda yaşadığı çıkmazların adını ve sebebini doğru ifade edeceksek bu tam bir değerler krizidir, medeniyet krizidir."

Erbaş, ümmete öncülük ve insanlığa rehberlik edecek ideal, birikim, özgüven ve kudret açısından bakıldığında Türkiye'ye büyük görevler düştüğünü ifade ederek, "Gittiğimiz her yerde şahit oluyoruz ki, dünyanın bütün mazlum ve mağdur coğrafyaları, o coğrafyalarda yaşayan insanları bizleri son umut olarak görmektedir. Milletçe bunun farkında olarak bugün dünyanın her yerinde ve her alanda çalışıyor, mücadele ediyoruz. Büyük bir millete ve güçlü bir devlete sahip olmanın onurunu ve insanlığın yükünü aynı anda taşımaya gayret ediyoruz." açıklamasını yaptı.

14 Eylül'de Mevlid-i Nebi Haftasına girileceğini de anımsatan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevlid-i Nebi vesilesiyle tüm gücümüz ve imkanımızla, tüm hocalarımız ve mensuplarımızla Peygamberimizi ve O'nun şahsiyetini tanıtacağız. O'nun inşa ettiği şahsiyetin özelliklerini öğreteceğiz. O'nun yetiştirdiği güzide insanların, ashabıkiramın özelliklerini hatırlayacağız. İçinde yaşadığımız çağda şahsiyet inşasını insanlığın gündemine taşıyarak güçlü bir bilinç oluşması için çalışacağız. Peygamber Efendimizin karakter inşasındaki temel ilkelerini ve yaklaşımını gündeme taşıyarak şahsiyet eğitiminin keyfiyeti ve bu zamanda şahsiyetli bir nesil yetiştirmenin yöntemi üzerine fikirlerin serdedilmesine vesile olacağız. Mevlid-i Nebi haftasında insanı Müslüman şahsiyetine uygun bir hayat sürmekten uzaklaştıran, yürekleri işgal eden, içtimai hayatı derinden sarsan inanç ve ahlak problemlerine nebevi referanslardan hareketle çözümler üreteceğiz."

Kur'an kursları

Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde Kur'an kurslarının özel bir yeri ve anlamı olduğunu ifade eden Erbaş, Kur'an kurslarının milletin ve nesillerin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında en büyük imkan olduğunu kaydetti.

Erbaş, bu kursların ülkenin her yerinde, geniş bir yelpazede her yaş ve seviyeye uygun Kur'an ve din eğitimi hizmeti verdiğini belirtti.

4-6 yaş Kur'an kurslarının 9 Eylül'de başlayacağını aktaran Erbaş, "Bu hizmetimize, milletimizin büyük bir teveccühü var. Bu kurslarımızı her açıdan en ideal seviyede devam ettireceğiz. Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın milletimizin taleplerini asla karşılıksız bırakmayacağız. Bu bizim vazifemiz. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları vasıtasıyla çocuklarımızla sağladığımız tanışıklığı 7-10 yaş grubu Kur'an kursları programları ile devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Kadir Dinç ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri de katıldı.