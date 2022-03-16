Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

AA - Selen Temizer - Güncel
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Brüksel'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Brüksel'de bir araya geldi.

Varhelyi, temas hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili meseleleri ele almak için Kaymakcı'yı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

AB'nin Türkiye'nin "dijital ve yeşil dönüşümüne" verdiği desteğin de görüşüldüğünü ifade eden Varhelyi, "Göç sorunlarının ele alınmasına yönelik çabalardan ve Rusya'nın devam eden Ukrayna saldırısının etkilerinden bahsettik." ifadelerini kullandı.

AA / Selen Temizer - Güncel

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Brüksel, Güncel, Haberler

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