Dicle Üniversitesi'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, o süreçte yaşanan gelişmelere değinerek, "Her yaştan her görüşten ve her siyasi zümreden insanın bağımsızlık söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini gösterdiği 15 Temmuz, hepimizin şeref madalyasıdır." ifadesini kullandı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Aslan da bir konuşma yaptı.

Daha sonra Prof. Dr. Aslan moderatörlüğünde sempozyuma geçildi.

Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha sunum gerçekleştirdi.

Programa, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.