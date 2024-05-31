FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı toplantısı gündemde. Faiz kararı ne zaman alınacak, toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek soruları merak konusu oldu. FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararı toplantısının tarihini açıkladı. Buna göre, FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve karar akşam saat 21.00'da duyurulacak. Bu toplantıda, FED'in kritik faiz kararı finans piyasaları tarafından yakından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed'in önceki faiz kararında faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit bıraktığı ve bu kararı oybirliği ile aldığı biliniyor. Bu doğrultuda, yatırımcılar ve piyasa analistleri, Fed'in bir sonraki adımını yakından takip ediyor. Yılın geri kalanında ise Fed'in faiz toplantıları 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek