Üye Girişi
Haberler

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına zam hakkındaki, "17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım." açıklamasının ardından yeni bir formül sundu. "O para var" diyen Özel, geçtiğimiz sene büyük şirketlere yapılan vergi aflarına dikkat çekti, Özel, "Bu bir tercih. Ben olsam emekliye verirdim." dedi.

Milyonlarca emekli günden güne artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam yapılmasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla hayal kırıklığına uğramıştı. "Emeklilere zam yapmam için 680 milyar para lazım" diyerek zam kapısını kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de tepkisini çekti. Özel, emekli maaşları için farklı bir formül sundu. Özel, büyük şirketlere yapılan vergi affına dikkat çekerek, "Geçen sene Erdoğan'ın büyük şirketlerden affettiği vergi 666 milyar. Ben olsam, emekliye verirdim." dedi.

Özel, bugün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa konuk oldu. CHP iktidarında emekliler için yapılacaklara değinen Özel, "İlk seçim vaadi olarak, emekli maaşını asgari ücretin altında bırakmayacağız" dedi.

EMEKLİLER İÇİN FORMÜL

Emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye CHP iktidara geldiğinde ne olacak, adaletli vergi sistemi olacak vergide reform olacak, vergide devrim olacak. Çok net söylüyorum. Bugün Türkiye'de toplanan vergi 100 lira bunun 65 lirası normal vergi değil dolaylı yollardan alınan vergi. Yani benzin istasyonuna giren fabrikatör de aynı vergiyi veriyor. Asgari ücret alan da aynı vergiyi veriyor. Süt alan kişi işsizse de aynı vergiyi veriyor Türkiye'nin en zengin iş insanıysa da aynı vergiyi veriyor. Elektrik de su da telefonda bunlar dolaylı vergi. Bu dolaylı vergi asla yüzde 65 olacak vergi değil bunu değiştireceğiz."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye zamla ilgili söylediği "17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım" sözlerine yanıt verdi.

"BEN OLSAM EMEKLİYE VERİRDİM"

İktidarın emekliye yapacağı zammı zengin müteahhitlere verdiğini söyleyen Özel, şunları ifade etti:

"Asgari ücret 17 bin 200 lira bugün. Emekli aylığı bunun altına düşemeyecek. Devlet de o ödemeyi yapacak. Çünkü manav işletiyor adam köşede. Yanında eleman çalıştırıyor. 15 bin lira verse, devlet tepesine binip canını okuyor onun. "Neden 17 bin lira vermedin" diye. Sebep; "15 bin ile geçinilir mi kardeşim" diyor. "Bunun bir alt sınırı var" diyor. Devlet kendi emeklisine bunu yapmıyor. Bu bir zorluk. Erdoğan dedi ki, "17 bin lira yapmam için 680 milyar para lazım." Burada bir standart cevap lazım. Cevabı söyleyeyim. O para var. Örneğin geçen sene Erdoğan'ın teşvik adı altında, esnafın falan değil çok büyüklerden affettiği toplam vergi 666 milyar lira. O para var, bu bir tercih. Erdoğan, bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi, krizi aşsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Emekli Zammı Özgür Özel Zam Gündem Politika Ekonomi Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu

'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu

 Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
500

Yorumlar (21)

hasan kaçan:

Tayyip Erdoğan nın 22 yıllık icraatlerine bakarsak 3 grupta toplarız sanırım, 1- savunma sanayi, 2- kendini ve yandaşlarını zengin etmesi, 3-emeklileri bitirmesi. son 10 yılı ise zengini daha zengin etmesi, fakiri daha fakir etmesi olarak özetleyebiliriz.

182
35
yanıtYanıtla
Mevlüt Güler:

Kendilerine gelince Şapur Şupur Vatandaşa gelince Yarabbi Şükür

yanıt89
yanıt18
Barbaros Akdenizoğlu:

Bu açıklamaya olumsuz yaklaşanlar var, Allah sizleri bildiği gibi yapsın

yanıt65
yanıt13
William Smith:

Eyt istediniz çıkardılar 40 yaşında emekli oldunuz daha ne istiyorsunuz. Pasta aynı kaldı ama paylaşanlar arttı. En başta karşı çıkacaktınız. 1 çalışan 10 emekliyi finanse edemez. Türkiye emeklilikte cennettir. Dünyada 40 yaşında emekli olunan başka bir ülke yok.

yanıt22
yanıt10
Nayci İbrahim:

Adamsın sayın Özel.Hassasiyetle seni ve partini emekli bir vatandaş olarak takip ediyorum.

96
29
yanıtYanıtla
Alp ALGAN:

;) af kabul etmiyoruz. Zam da kabul etmiyoruz. Ekonomi biraz toparlana kadar lüzumsuz hiç bir harcamayı da kabul etmiyoruz. Maaşlara zam da kabul etmiyoruz. Maaşlara zam geldikçe vatandaşın sırtına gelen zamdan daha fazlası biniyor. Öncelikle piyasanın kontrole alınmasını istiyoruz. Yolsuzlukların, belediyelerin cukladıkları paranın önüne geçilmesini istiyoruz. Her kurumun harcadığı kuruşların ne şekilde, nereye ne için harcandığının hesabının sorulmasını istiyoruz.

yanıt0
yanıt0
albatros :

reis demek istemiş ki, kur korumalı diye bir saçmalık çıkarmayıp, beşli çetenin borçlarını silmeyip, garanti paralarla hastaneler, köprüler yapmasaydık, 200 milyar olan bütçe açığını 800 milyara çıkarmasaydık belki emeklilere de zam verebilirdik ama olsa dükkan senin...

100
15
yanıtYanıtla
Halit:

Okadar para lazımsa sarayın kapısına vuracan kilidi emekliye verecen??

65
16
yanıtYanıtla
mustafa kılıç:

Türkiye büyük iş adamlarının vergileri iş istihdamı ve reklamları ile dönüyor. Vergi affıyla emekli maaşı aynı kulvar değil. 100 kazandığın kişiye 1 yada 2 ikram edersin doğru bir konuşma değil bence. Emkli kısmı kesinlikle artırılması gerek ama işdünyasıyla karıştırılmaz.

6
41
yanıtYanıtla
MNejat İşsever :

Bu adam hayal dünyasında yaşıyor. Allah fırsat vermesin. Geçen gün emekliye asgari ücretin bir buçuk katını vereceğim dedi. öyle olursa çalışana ne verecek. Tam hesaptan kitapdan anlamayan reçete erbabına yakışan laflar. Allah fırsat vermesin.

13
33
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title