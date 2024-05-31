Roma - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Milan maçı nereden izlenir?

31 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Roma - Milan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Roma - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Roma - Milan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Roma- Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma- Milan maçı ne zaman?

ROMA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Mayıs Cuma günü Roma ile Milan arasında Perth'te, Optus Stadyumu'nda gerçekleşecek Hazırlık Maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Saat 14:00'te başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Yayın Yok kanallarından Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.