FİLENİN SULTANLARI Milletler Ligi: Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Türkiye'nin kadın voleybol takımı, Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak. Bu önemli maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Takipçileri, Filenin Sultanları'nın bu zorlu maçında başarılar diliyor.
Filenin Sultanları, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak. Bu heyecan verici maç, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak.Maç Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak ve voleybol severler bu karşılaşmayı takip edebilecek? FİLENİN SULTANLARI Milletler Ligi: Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman?
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye
GÜNEY KORE- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Güney Kore- Türkiye Milletler ligi maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU
1 - Polonya 18
2 - Brezilya 17
3 - İtalya 15
4 - Türkiye 13
5 - Çin 12