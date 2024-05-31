Filenin Sultanları, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak. Bu heyecan verici maç, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak.Maç Türkiye saatiyle 21:00'de başlayacak ve voleybol severler bu karşılaşmayı takip edebilecek? FİLENİN SULTANLARI Milletler Ligi: Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

GÜNEY KORE- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Güney Kore- Türkiye Milletler ligi maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1 - Polonya 18

2 - Brezilya 17

3 - İtalya 15

4 - Türkiye 13

5 - Çin 12