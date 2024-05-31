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Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

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Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Koç'un bu transferi bitirmesi başkanlık seçimi öncesi "Aziz Yıldırım'a büyük çalım" olarak nitelendirildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Jose Mourinho Fenerbahçe Ali Koç Londra Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (30)

tamer durmaz:

Yahu ne varmış bu morinhoda be inatettiniz görelim bakalım ismail kartalın topladığı puanın yarısını topluyabilecekmi ligte

242
18
yanıtYanıtla
Ömer Can:

bunların yaptığı ismail kartala büyük hakaret

yanıt23
yanıt3
Abdullah KARAMAN:

Süper. Seneye yine şampiyonuz. 5. yıldızımız geliyor....

131
40
yanıtYanıtla
?í???:

hahhah aynen

yanıt35
yanıt12
riwannn:

MINCIK SPOR KULÜBÜ YANAK OKŞATMAYA DEVAM EDERSE HER ŞEY OLUR !!!

yanıt44
yanıt27
Ahmet Melih ALEMDAR:

Kendi kendilerine çalım atıyorlar. Bu adama verilecek parayla takım kurulur

147
5
yanıtYanıtla
Süleyman Kayserili:

8. Hafta tazminatını alır gider

84
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Sinan Bulduk:

Jorge Jesus ile gelmeyen şampiyonluk Jose ile mi gelecek :)) komikbahçe :d

78
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Ütopik Yorumcu:

çöp dönemi bitti

23
38
yanıtYanıtla
Yücel AtaBir:

Anlaşılan fener aynı tas aynı hamam Demekki aziz başkanda futbolu ögrenememiş teknik adamlara milyonlar verecegine takıma mücadeleci dürüst gece hayatı olmayan futbolcular alın okan buruk morinhonun aldıgı paranın çeyregini almıyordur ama kadro iyi elinde iyi kadro varsa olur bu iş

36
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