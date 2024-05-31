Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Koç'un bu transferi bitirmesi başkanlık seçimi öncesi "Aziz Yıldırım'a büyük çalım" olarak nitelendirildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.
AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ
Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.