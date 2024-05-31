BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Kurban Bayramı 9 gün oldu mu, kaç gün olacak 2024?

Kurban Bayramı 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2024 Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Kurban Bayramı 2024 yılında Haziran ayına denk gelmektedir. 2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Peki, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Kurban Bayramı 9 gün oldu mu, kaç gün olacak 2024? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Şu an için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı kesin değil. Tatil planı, 5 gün olarak belirlendi: 15 Haziran Cumartesi Arefe, 16 Haziran Pazar ise Bayramın ilk günü, ve 19 Haziran Çarşamba ise son gün. Ancak, resmi makamların açıklamasını beklemek gerekiyor. Uzatma kararı gelirse, tatil 9 güne çıkabilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü