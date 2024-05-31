Lise sınavı ne zaman 2024? MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı ne zaman 2024 yapılacağı araştırılıyor. Öğrenciler, LGS sınava giriş belgesini nereden alınır ve LGS sınavı kaç saat sürdüğünü merak ediyorlar. Lise sınavı ne zaman 2024? MEB LGS sınavı saat kaçta, hangi gün? LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizdedir…

LİSE SINAVI NE ZAMAN 2024?

Liselere Geçiş Sistemi sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılacaktır.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet sitesinde duyurulacak.

LGS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi, geçen yıl 5-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Bu yıl da benzer tarihlerde tercihlerin yapılması bekleniyor. Yeni bilgiler geldikçe, haberimizde güncellemeler yapılacaktır.