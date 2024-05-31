Horoz Lojistik halka arz kaç lot verir? Horoz Lojistik halka arz kaç lot düşer?

Horoz Lojistik kaç lot verir? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arzın talep toplanmaya başlaması ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Horoz Lojistik Yapı halka arzına katılacak olan yatırımcılar, talep toplama tarihlerini internet üzerinde araştırıyor Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan onaylamasının ardından detaylar merak edildi. Peki, Horoz Lojistik kaç lot verir? Horoz Lojistik halka arz kaç lot düşer?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Horoz Lojistik'in halka arzında dağıtılacak pay miktarı ve bu miktarlara karşılık gelen lot sayıları şu şekildedir:

1.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 10 lot (550₺) verilecek.

2.000.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 7 lot (385₺) verilecek.

2.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 6 lot (330₺) verilecek.

3.000.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 5 lot (275₺) verilecek.

3.500.000 Katılımcı: Her bir yatırımcıya 4 lot (220₺) verilecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun değildir. Buna göre Horoz Lojistik halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Horoz Lojistik'in halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve bu tarihlerde talep toplama süreci başlayacak.