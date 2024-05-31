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Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

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Takdir ve teşekkür belgesi alma kriterleri nelerdir? Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır ve ortalamanın kaç olması gerekmektedir? Bu konuda merak edilenler ve detaylar haberimizde yer alıyor.

Okulların bitmesine az bir süre kaldı. Öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için not ortalamalarını hesaplamaya başladı. Peki, Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Detaylar haberimizde!

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem sonu not ortalaması 85 ve daha yukarısında olan öğrenciler takdir belgesi, 70-84,99 not ortalamasına sahip öğrenciler ise teşekkür belgesi alır.

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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