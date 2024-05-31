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E Devlet çöktü mü? 31 Mayıs E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?

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E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. Peki, E Devlet çöktü mü? 31 Mayıs E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. Peki E Devlet çöktü mü? 31 Mayıs E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

E-Devlet sitesinin çöktüğüne dair sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından bildirilen sorunlar bulunmaktadır. Akşam saatlerinde, vatandaşlar E-Devlet üzerinden işlem yapmaya çalıştıklarında "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştılar. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorunlar ortaya çıktı ve bu sorunların düzelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde de benzer bir durum yaşandı ve vatandaşlar, E-Devlet üzerinden işlem yapamayarak "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajı aldılar. Sorunların yoğunluğun azalmasıyla birlikte düzelmesi beklenmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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