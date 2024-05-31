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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan olumlu tepkiler geldi. Yıldırım, "İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

"BEN SEÇİLİRSEM ÇALIŞIRIM"

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'de son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım, "Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho! Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez" dedi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

İtalyan yayın organı Calciomercato'da yer alan habere göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzalayacağı sözleşmede, "Portekiz Millî Takımı'ndan teklif gelirse serbest kalır" maddesinin bulunmasını talep etti. Portekizli hocaya Roma'yı çalıştırırken milli takımdan teklif gelmiş ancak kabul edememişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

tanju yenal:

Kapak olmuş,,????

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Benjamin Anonim:

Aziz yıldırım iş bitti 3 yıl geliyor anlaştık diyordu ? Yalan yanlış algıyla biyerlere gelebilmeye çalışmak nekadar doğrudur bilemedim.

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yanıtYanıtla
Ali ihsan:

sadece adaylık koyacağını söyleyerek bile fenerbahçeye istediğini yaptırıyor

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MHSN SRC :

mıncıksporlular kendi kendilerine çalım mı atıyor kazık mı?:))

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0
yanıtYanıtla
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