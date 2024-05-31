Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Merak edilmekte ve birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, dördüncü galibiyetini aldı. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi tarihte?

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

01 Haziran Cumartesi günü, Arlington'da, College Park Center Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Güney Kore ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı büyük bir merakla bekleniyor. Saat 21:00'de başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler için TRT Spor kanalı, Digiturk, D Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarından Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)