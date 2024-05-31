Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olacak? 1-2 Haziran hava güneşli mi? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

1-2 Haziran İstanbul'da hava durumu nasıl olacağı araştırılırken yurdun Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE?

İstanbul'da 31 Mayıs 2024 Cuma günü hava Güneşli , sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor.

, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 01 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli , ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte.

, ve sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin edilmekte. 02 Haziran 2024 Pazar günü hava Güneşli , sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 03 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak.

04 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugün Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere yurdun önemli bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun önemli bir bölümü bugün yağışlı geçecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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