Deniz altında 'Cumhuriyet' kutlaması Güncel Haberler MERSİN'de Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümünde bir grup, Akdeniz'in mavi sularına dalıp '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. MERSİN'de Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümünde bir grup, Akdeniz'in mavi sularına dalıp '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Mersin Akdeniz Rotary Kulübü üyesi dalgıçlar, Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümünde, Silifke ilçesi Akkum Mahallesi'ne gidip dalış yaptı. Orka Dalış Merkezi'nin teknik desteğiyle gerekli teçhizatı donanıp Akdeniz'in mavi sularında yaklaşık 10 metre dalan kulüp üyeleri, beraberinde getirdikleri Türk bayrağı ve üzerinde Atatürk fotoğrafıyla 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartı açtı. Dalgıçlar, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı deniz altında kutladı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mersin Akdeniz Cumhuriyet Akdeniz Güncel Haberler

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