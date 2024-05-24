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Dave Chappelle Gazze'deki Durumu Eleştirdi

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Amerikalı komedyen Dave Chappelle, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gösterisinde Gazze'de yaşanan durumu eleştirdi ve soykırım olduğunu söyledi. Seyircilerden büyük alkış alan Chappelle, ayrıca ABD seçimlerine de değindi.

NEW Amerikalı ünlü komedyen Dave Chappelle, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) gösterisinde, Gazze'de "soykırım" yaşandığını dile getirdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de seçkin davetlilerin katıldığı bir programda sahneye çıkan Chappelle, İsrail'in ağır silahlarla saldırdığı Gazze Şeridi'nde sivillerin içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekti.

Chappelle, Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını söyledi.

ABD'li komedyen, seyircilerden büyük alkış topladı.

Yaklaşık 33 yıl önce İslam dinini seçen siyahi komedyenin gösterisinde, seyircilerden bir kadın "Filistin'i özgürleştirin" diye bağırırken, kalabalık da bu çağrıya destek verdi.

Yaklaşan ABD seçimlerine de değinen Chappelle, İsrail'e destek sözü veren ABD Başkanı Joe Biden'dan bahsederken salondan yuhalama sesleri yükseldi.

50 yaşındaki Chappelle, 2019'da Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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