Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.