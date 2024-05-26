Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.